Geldboete voor zwartwerk en schijnzelfstandigheid bij bouw zwembad Brigitte Becue in Oostende

Een 59-jarige Roemeen uit Brussel heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van 33.600 euro, de helft met uitstel, voor zwartwerk en schijnzelfstandigheid bij de bouw van het zwembad Brigitte Becue in Oostende. De rechtbank verklaarde ook ruim 25.000 euro verbeurd.

Op 20 februari 2020 viel de inspectie binnen op de werf van het zwembad Brigitte Becue in Oostende. Er bleken zeven Roemeense bouwvakkers aan de slag die als zelfstandigen waren ingeschreven, maar in de praktijk onder het gezag stonden van de Brusselse Roemeen Gheorghe H. Er was dus sprake van schijnzelfstandigheid. De mannen werden aan het bedrijf van H. uitgeleend door landgenoot Constatin P. (59)

Sociale bijdragen

Volgens het arbeidsauditoraat ontdoken H. en P. met hun constructie bijna 51.000 euro aan sociale bijdragen. “De arbeiders moesten wel degelijk als werknemers gemeld worden”, stelde arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. In oktober 2021 kregen H. en P. bij verstek elk zes maanden effectieve celstraf en een geldboete van 33.600 euro.

Toen Constatin P. lucht kreeg van zijn veroordeling tekende hij verzet aan waarna hij halfweg januari een nieuw proces kreeg. Daar vroeg zijn advocaat tevergeefs de vrijspraak. “Mijn cliënt zorgde enkel voor maatschappelijke en logistieke steun zoals vervoer”, pleitte hij. “Hij was niet de baas op de werf en de slachtoffers waren sowieso geen werknemers van hem of zijn bedrijf.” (AFr)