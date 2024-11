Fikse celstraf voor mensensmokkelaar die transmigrant op goederentrein verborg in Zeebrugge: “Hij is bijzonder hardleers”

Een Irakese man heeft voor de Brugse rechtbank 40 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete gekregen voor mensensmokkel. Shaida M. (37) is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt.

Op 23 februari registreerde een bewakingscamera hoe de beklaagde op de terreinen van P&O in de Zeebrugse haven een transmigrant verborg in een trailer op een goederentrein. De politie kon het slachtoffer verderop van de trein plukken. Hij verklaarde dat Shaida M. hem naar het Verenigd Koninkrijk wou smokkelen. M. had intussen de kusttram genomen naar De Panne, maar daar wachtte de politie hem op.

Verder onderzoek wees uit dat de Irakees op 18 november vorig jaar al eens betrapt was in dezelfde haventerminal. Hij probeerde toen zelf in een trailer te geraken. En op 3 en 11 januari werd hij in Zeebrugge staande gehouden met enkele transmigranten in zijn gezelschap. “Hij had toen dezelfde gsm op zak als bij zijn arrestatie in februari”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “De berichten op het toestel gingen over smokkel.”

In augustus 2016 werd M. voor het Gentse hof van beroep al eens veroordeeld tot 40 maanden effectief voor mensensmokkel. En ook in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk is hij gekend voor dergelijke feiten. “Hij is bijzonder hardleers”, aldus procureur Vanneste. De advocaat van M. drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Die man wou zelf ook gewoon naar Engeland en kreeg zijn instructies van de echte smokkelaar, die zich onder de trein schuilhield”, aldus meester Anthony Demol.

De rechtbank veroordeelde Shaida M. woensdag tot 40 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete. De man is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)