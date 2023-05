Drie (ex-)schepenen van De Haan riskeren fikse celstraffen met uitstel voor hacking: “Slachtoffers van politieke afrekening”

Ex-schepen van De Haan Kurt Beirens en huidig schepenen Marleen Schillewaert-Vercruyce en schepen Marleen De Soete riskeren voor de Brugse rechtbank fikse celstraffen met uitstel voor hacking van een mailbox. De drie wassen hun handen evenwel in onschuld en noemen zich slachtoffer van een politieke afrekening. “Ik waan mij in een aflevering van House of Cards”, sneerde de procureur woensdag in de Brugse rechtbank.

Op 28 februari 2017 werd toenmalig bestuurssecretaris Valerie Van den Broucke door het schepencollege van De Haan op het matje geroepen. Er waren vermoedens dat zij een e-mail met vertrouwelijke informatie over een tennisclub had doorgespeeld aan haar man, die zelf betrokken was bij de uitbating van een andere club. Van den Broucke gaf toelating om haar computer te doorzoeken maar verbaasde zich over de snelheid – twee minuten – waarmee toenmalig schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce (Open & N-VA) de bewuste mail kon aanwijzen. Een maand later werd de bestuurssecretaris aan de deur gezet wegens belangenvermenging.

Van den Broucke sloeg terug met een strafklacht wegens hacking van haar mailbox. Onderzoek bevestigde haar vermoedens, waarna ICT-verantwoordelijke S.T. bekende dat hij de mailbox was binnengedrongen in opdracht van toenmalig schepen Kurt Beirens (Open VLD). “Al van bij haar aanwerving in september 2015 werd mijn cliënte geviseerd door de beklaagden”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van Van den Broucke. “Zij hadden immers liever iemand anders voor die functie gehad. Ze moest eruit en in haar mailbox vonden ze de spreekwoordelijke stok om te slaan.”

Volgens Arnou viel Van den Broucke nochtans helemaal niets te verwijten. “Ze had toelating gekregen van de burgemeester (toen nog Peter Breemersch, red.) om die mail naar haar partner door te sturen om advies in te winnen over de toewijzing van een concessie voor tennisterreinen. Hij was immers vertrouwd met die materie.”

Procureur Jochen van Aalst vroeg twee jaar celstraf met uitstel voor Beirens. “Met al die politieke afrekeningen en intriges in het strafdossier waan ik mij in een aflevering van House of Cards (Amerikaanse Netflix-serie, red.)”, sneerde hij. “Maar de essentie is dat de ICT-verantwoordelijke toegaf dat Kurt Beirens hem opdracht gaf om die mailbox te hacken. Zijn gedrag was een politicus onwaardig.”

Heling

Voor Marleen Schillewaert-Vercruyce vroeg van Aalst achttien maanden cel met uitstel wegens heling van de gehackte mail. “Zij werd door Beirens het mijnenveld ingestuurd om op het schepencollege de bal aan het rollen brengen. Ze wist nochtans dat die mail onrechtmatig verkregen was.”

Marleen De Soete riskeert twaalf maanden celstraf met uitstel. Zij was niet aanwezig op het schepencollege van 28 februari 2017, maar zou volgens van Aalst wel geweten hebben dat de mail werd gehackt toen Van den Broucke werd ontslaan.

Beirens ontkent met klem dat hij S.T. opdracht gaf om in de mails van Van den Broucke te neuzen. “De ICT-verantwoordelijke heeft op eigen houtje gehandeld om de bestuurssecretaris, met wie hij een conflict had, te pakken”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Maar zelfs al zou hij opdracht hebben gegeven, dan was er nog geen sprake van strafbare feiten. Als schepen voor ICT had hij het recht om die mailbox te controleren. Er waren immers vermoedens van onregelmatigheden.” Omdat van hacking geen sprake zou zijn geweest, is ook Schillewaert-Vercruyce volgens meester Dens onschuldig. “Zonder hacking, geen heling”, stelde hij. “Dit hele proces is een politieke afrekening. Dit moet stoppen.”

Ook De Soete vroeg de vrijspraak. “Ze wist helemaal niets af van die vermeende hacking”, pleitte meester Bart Herman. “Bij de ontslagprocedure liet ze zich adviseren door een gespecialiseerd advocatenbureau. Het ontslag was trouwens niet enkel gebaseerd op die mail. Er was ook sprake van pesterijen en dubieuze aanwervingen door de bestuurssecretaris.” De Soete benadrukte dat ze zich altijd heeft gebaseerd op het juridisch advies. “Er was voor mij geen enkele reden om die mail niet te gebruiken”, stelde ze. “Hoe moest ik oordelen dat er sprake was van hacking als zelfs de specialisten er geen graten in zagen?”

Opschorting

S.T. gaf als enige zijn aandeel toe en bood zijn verontschuldigingen aan. Hij komt er wellicht vanaf met een opschorting. “Hij was een speelbal in een slangenkuil vol machtsmisbruik, afrekeningen en messengetrek”, pleitte zijn advocaat Rik Demeyer. “De Haan was toen de Cloaca Maxima van de politiek in Vlaanderen. Na de feiten werd hij opgejaagd met een tuchtprocedure waar hij bijna aan ten onder ging. Het kwam tot een blaam, maar die werd in beroep ongedaan gemaakt.”

Dat S.T. alleen zou gehandeld hebben noemde procureur van Aalst onzin. “Hij had geen enkel motief.”

Valerie Van den Broucke stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist 2.500 euro morele schadevergoeding. De verdediging noemde die vordering absurd. “Na de hetze solliciteerde zij – zonder succes – voor de positie van gemeentesecretaris in De Haan. Waarom zou je willen terugkeren naar een gemeentebestuur dat jou zogezegd heeft uitgespuwd”, vroeg meester Dens zich af.

De uitspraak volgt op 28 juni. (AFr)