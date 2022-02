Douane neemt recordaantal illegale sigaretten in beslag

De douane heeft vorig jaar een recordvangst gedaan aan illegale sigaretten. Het totale bedrag aan ontdoken accijnzen, BTW en invoerrechten is gestegen tot 43 miljoen euro, waarvan bijna 12 miljoen euro in West-Vlaanderen.

Het fenomeen van de illegale tabaksproductie zit al een aantal jaren in de lift. In 2017 trof de Algemene Administratie Douane en Accijnzen slechts twee productiesites voor illegale sigaretten aan in ons land, vorig jaar was dat aantal al gestegen naar 38.

Limburg is koploper met zeven sites, maar ook in onze provincie werd vorig jaar één productiesite en één opslagplaats opgerold. Zo werd begin september 2021 een inval gedaan in een loods in Leke bij Diksmuide. Daar troffen de speurders van de douane een lading van 4,32 miljoen namaaksigaretten aan van het merk Lambert & Butler, klaar voor transport naar het Verenigd Koninkrijk.

De sigaretten waren opgeslagen op meer dan twintig paletten, gewikkeld in witte plastic. Eind 2020 werd dan weer in Wulpen bij Koksijde een complete fabriek ontmanteld waar illegale sigaretten werden aangemaakt. De speurders vonden toen in Bulskamp bij Veurne ook nog een opslagplaats, waar nog eens bijna vier miljoen namaaksigaretten werden aangetroffen.

Fraudeurs

Met de stijging van het totale aantal aangetroffen sigaretten is ook het totaalbedrag van ontdoken accijnzen, BTW en invoerrechten explosief de hoogte ingegaan. In 2020 ging dat voor België om 28 miljoen euro, vorig jaar was dat al bijna 43 miljoen euro.

Opvallend: 12 miljoen euro aan ontdoken belasting wordt in West-Vlaanderen ontdekt. Dat is het hoogste bedrag van alle provincies.

Zo zag de illegale fabriek in Wulpen eruit. (FOD Financiën)

Dat heeft alles te maken met sluikinvoer via de haven van Zeebrugge. Daar werden vorig jaar sigaretten aangetroffen waarvoor maar liefst ruim 8 miljoen euro belastingen ontdoken werden.

“De bedragen tonen aan dat de markt van de namaaksigaretten explodeert. En in realiteit kunnen deze cijfers nog hoger liggen aangezien naar alle waarschijnlijkheid niet alle productiesites ontmanteld worden”, zegt Kamerlid Steven Matheï (CD&V), die de cijfers opvroeg. “Het is belangrijk dat er over landsgrenzen heen goed wordt samengewerkt want de problematiek van namaaksigaretten stopt niet aan de grens. Door deze fraudeurs misloopt de overheid jaarlijks tientallen miljoenen in accijnzen.”