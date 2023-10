Celstraf voor vrouw die zich uitgaf voor eigenares appartementsblok en achterneven voor 130.000 euro oplichtte

Een 50-jarige vrouw is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, de helft met uitstel, voor misbruik van vertrouwen. H.D. gaf zich vier jaar lang uit als eigenares van een pand van haar achterneven en drukte zo bijna 130.000 euro aan huurgelden achterover.

In de loop van 2013 kochten twee Torhoutse broers met hun vennootschap een pand aan de Oostendestraat in Torhout van hun achternicht wiens vennootschap failliet was verklaard. De broers verhuurden de kamers en in de loop van 2015 nam hun achternicht H.D. (50) er opnieuw haar intrek. Een jaar later kreeg de vrouw van de rechtbank het bevel om het gebouw te verlaten. De broers lieten haar nog enkele weken in het pand verblijven maar in die periode liet ze de sloten van het gebouw veranderen. Ze deed zich daarbij opnieuw voor als de eigenares van het gebouw en sloot huurcontracten af voor de kamers. Ze plaatste er in 2017 zelfs haar domicilie. De situatie sleepte uiteindelijk vier jaar aan en in die periode zou H.D. liefst 129.650 euro aan huurgelden achterover hebben gedrukt.

Maar door de jarenlange verwaarlozing werd het gebouw onbewoonbaar verklaard en kregen de echte eigenaars –de broers dus- een herstelvordering van Wonen Vlaanderen, terwijl de vrouw de onbewoonbaar verklaarde appartementen toch doorverhuurde en de inkomsten opstreek. In Brugge kreeg ze 12 maanden cel, maar ging in beroep. Daar kwamen noch zij, noch haar advocaat opdagen. De broers waren er wel. De vrouw heeft inmiddels geen geldig adres meer in België, maar vermoeden dat ze nu in Londen zit. De procureur-generaal vroeg applaus voor de vrouw die volgens hem ‘schitterde in afwezigheid.’ En hij complimenteerde de broers. “Ik vind dat jullie er nog al die jaren rustig bij gebleven zijn. Ze is er wel vandoor met 130.000 euro.” Uiteindelijk werd H.D. veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan zes maanden met uitstel.

De vrouw mag zich ook nog eens aan een nieuwe strafvervolging verwachten, want inmiddels werd op een bankrekening in Luxemburg meer dan 500.000 euro op haar naam gevonden, geld dat ze niet had aangegeven. (OSM)