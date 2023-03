Celstraf voor lid van mensensmokkelbende die “kippen” verstopte in bestelwagens

Een 31-jarige Tsjech uit Folkestone is in de Brugse rechtbank op verzet veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel, voor mensensmokkel. Dusan H. maakte deel uit van een bende die transmigranten in bestelwagens verstopte richting het Verenigd Koninkrijk. Alleen werden zij door de smokkelaars steevast “kippen” genoemd.

De politie van de zone Westkust controleerde op 11 juli 2019 in De Panne drie bestelwagens en een personenwagen met Britse nummerplaten. In twee bestelwagens werden verborgen ruimtes ontdekt. Een Tsjechische bestuurder verklaarde drie landgenoten en een Slovaak geronseld te hebben om ook op te treden als chauffeur. Die ronselaar bleek in opdracht te werken van Dusan H. (49) en diens zoon Dusan H. (31). Zij werden op hun beurt aangestuurd door een Afghaan die in Londen zou verblijven.

Dusan H. senior zat in Tsjechië in de gevangenis voor mensensmokkel toen de speurders hem er gingen verhoren. De beklaagde bevestigde zijn rol als tussenpersoon. Bovendien verklaarde hij dat ook de bestuurders op de hoogte waren van de feiten. Hun verhaal over het vervoeren van meubels was volgens H. vooraf afgesproken. Uit getapte telefoongesprekken bleek dat transmigranten binnen de bende steevast “kippen” werden genoemd.

Vader en zoon H. werden op 22 december 2021 door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot 40maanden effectieve celstraf en 40.000 euro boete. De verdediging tekende verzet aan tegen dat vonnis, waardoor H. junior een nieuw proces kreeg.

Vader

“Zonder zijn vader had hij hier niet gezeten”, pleitte meester Thomas Gillis. De beklaagde zou op vraag van zijn vader enkel wat hand- en spandiensten verleend hebben, bijvoorbeeld door als tolk op te treden. Voor feiten in juni werd schuldig gepleit, maar voor een andere mensensmokkel werd de vrijspraak gevraagd.

De verdediging merkte op dat H. junior in tegenstelling tot zijn vader een voorbeeldig leven leidt in het Engelse Folkestone. In die omstandigheden drong meester Gillis aan op een mildere bestraffing, volledig met uitstel. Daar ging de rechtbank niet in mee. De man kreeg woensdagochtend een celstraf van 3 jaar, waarvan 18 maanden met uitstel. Bovendien werd de onmiddellijke aanhouding van de man bevolen. (MM)