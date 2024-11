Celstraf met uitstel voor duo dat plakkers in het zwart tewerk stelde in Brugge, Kortrijk en Staden

Twee Roemenen hebben voor de Brugse strafrechtbank elk zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor zwartwerk en schijnzelfstandigheid in de bouw. Catalin S. (40) en Narcis P. (34) ontdoken bijna 100.000 euro aan sociale bijdragen.

Op 13 juni 2022 voerde de sociale inspectie een controle uit op een werf langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Beklaagde Catalin S. (40) uit Tielt en twee andere Roemenen waren er pleisterwerken aan het uitvoeren. Ze waren aan de slag voor medebeklaagde Narcis P. (34) uit Wingene. Die was op zijn beurt onderaannemer van een Belgische firma.

Ook bij controles in Brugge, Staden, Kortrijk en Gits werden Roemeense plakkers aangetroffen die op papier als zelfstandigen werkten voor S. en P. Onderzoek wees uit dat de beklaagden sinds 2021 beroep deden op andere zelfstandigen of medewerkers op zelfstandige basis inschakelde. Volgens P. deden alle werkkrachten in onderling overleg de taken ware ze goed in waren.

Volgens het gerecht was er sprake van schijnzelfstandigheid omdat de Roemeense werkkrachten een vaste vergoeding kregen, niet zelf mochten kiezen waar en wanneer ze werkten en bovendien alle instructies kregen van S. en P., die op die manier ruim 99.000 euro sociale bijdragen omzeilden.

De beklaagden ontkenden dit met klem. P. verzorgde naar eigen zeggen enkel de communicatie omdat de werkkrachten geen Nederlands of Engels konden. Ze ronselden de helpers via sociale media.

Naast zes maanden cel met uitstel kreeg Narcis P. ook nog een geldboete van 33.600 euro, waarvan 8.400 euro effectief. Catalin S. kreeg bij verstek zes maanden cel met uitstel en 28.800 euro boete. In totaal werd ook 50.000 euro verbeurd verklaard. (AFr)