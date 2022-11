Beroep kunstenaar Wim Delvoye rond reeks bouw- en milieuovertredingen uitgesteld

Het hof van beroep in Gent heeft de zaak rond de Wervikse kunstenaar Wim Delvoye, die in eerste aanleg werd veroordeeld tot 7 maanden cel en een zware geldboete, uitgesteld naar 23 maart. Delvoye moet zich al de tweede keer verantwoorden voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle.

De van oorsprong Wervikse kunstenaar Wim Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark, maar hij kreeg problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. In een eerste zaak werden Delvoye en zijn vennootschap ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed en verdiept. Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg over de ganse lijn vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gingen in beroep. Het hof van beroep hervormde het vonnis in maart 2019 en veroordeelde hem tot een geldboete van 55.000 euro. De Delvoye Art NV werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro. Delvoye moest het kasteel en het domein ook terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Zijn cassatieberoep werd later in 2019 verworpen.

Maar op 28 juni 2018 werden intussen nieuwe vaststellingen gedaan door de natuurinspectie, de bouwinspectie en de erfgoedinspectie en werden ook nieuwe overtredingen vastgesteld. Tegen de historische kasteelmuur werd onder meer onvergund een gebouw in snelbouwstenen en beton opgericht. In het bos werd een houten chalet opgericht met elektriciteitsvoorzieningen. En verspreid over het terrein werden diverse constructies opgericht zoals ‘kunstwerken’ en tuinornamenten. Daarnaast werden diverse inbreuken op het bosdecreet vastgesteld, wijzigingen van het reliëf in het bos en het onvergund storten van tuinafval. In deze nieuwe zaak werd de Delvoye Art NV vrijgesproken, maar hij werd persoonlijk veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. Het parket ging niet in beroep tegen de vrijspraak van de Delvoye Art NV, de kunstenaar zelf ging wel in beroep tegen zijn eigen veroordeling. Zijn nieuw aangestelde advocaat wil dit dossier en de vorige veroordeling uit 2019 nu grondig bestuderen en hierover schriftelijke conclusies maken. Daarom stelde het hof de zaak uit naar 23 maart 2023. (OSM)