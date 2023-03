Albanese jongeman uit Oostende opgepakt in luchthaven Charleroi na veroordeling vals rijbewijs

Een Albanese jongeman uit Oostende werd maandag opgepakt in de luchthaven van Charleroi. De man werd geseind nadat hij in twee rechtszaken verstek liet gaan. Zo kreeg hij drie maanden cel omdat hij rondreed met een vals rijbewijs.

Op 13 april vorig jaar werd O.G. uit Oostende bij een verkeerscontrole betrapt met een vervalst Albanees rijbewijs. Zijn echt rijbewijs was immers voor twee jaar ingetrokken in zijn thuisland. De man kreeg drie maanden effectieve celstraf en 400 euro boete maar liet net als op een ander proces verstek gaan. Dat had wel zijn gevolgen.

“Hopen op milder vonnis”

“O.G. is van nationaliteit Albanees maar woont al meer dan 10 jaar in Oostende”, sprak zijn advocaat. “Hij keert echt vaak nog terug. Zowel vorige week als maandag wilde hij via Charleroi terugreizen naar zijn land maar telkens werd hij opgepakt omdat hij gesignaleerd staat om de twee vonnissen te betekenen. Hij miste daardoor zijn vluchten en werd zelfs even overgebracht naar de gevangenis waar hij verzet aantekende. We hopen dat hij nu snel een definitief en milder vonnis krijgt zodat hij terug kan keren naar zijn land. In ieder geval is het zo dat hij al lange tijd een geldig rijbewijs heeft hier maar het valse wel nog gebruikte.” Vonnis op 21 maart. (JH)