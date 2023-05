19-jarige Kortrijkzaan voor de rechter nadat hij mensen helpt oplichten

M.V. (19) uit Kortrijk speelde geldezel en riskeert nu 6 maanden cel. Door zijn bankkaart en -gegevens door te geven, zorgde hij er mee voor dat mensen 5.300 euro afhandig werd gemaakt.

Een berichtje via Whatsapp van hun zoon, hun enige kind. Een berichtje met een werk-gsm, want de zijne was kapot. Of zijn ouders vlug wat geld konden overschrijven naar verschillende rekeningen voor betalingen die vlug moesten gebeuren. 1.945,95 euro zouden ze uiteindelijk storten. “Die berichten waren ook echt in de stijl van de zoon, dus hen kan niks verweten worden”, aldus hun advocaat.

Naïef geweest

Blijkbaar werden ze slachtoffer van een phishingbende, waarbij ook M.V. een rol speelde. De 19-jarige Kortrijkzaan had zijn bankkaart en code afgegeven. Zo kon zijn rekening gebruikt worden om mensen op te lichten. In totaal zouden drie mensen samen 5.305,95 euro lichter gemaakt zijn. Het kan de jongeman nu een celstraf van 6 maanden en een boete van 1.600 euro opleveren.

De jongeman gaf de feiten toe. “Wil je geld verdienen”, was de vraag die hem overstag deed gaan. “Ik wist dat ik het niet had mogen doen, maar ik ben naïef geweest”, getuigde hij. Hij kent zijn straf op 7 juni.