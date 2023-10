Eerste Week van de Online Veiligheid in en rond Poperinge: “Inzetten op sensibilisering“

Poperinge organiseert met enkele partners voor het eerst een Week van de Online Veiligheid, van 23 tot 29 oktober. Tijdens die week proef je van een rijk aanbod aanbod gratis workshops over digitale veiligheid.

“Door de stijgende cijfers van internet- en informaticacriminaliteit willen we nadrukkelijk inzetten op sensibilisering en preventie. Via de politiediensten en de Veiligheidsmonitor weten we dat de hoeveelheid online en digitaal bedrog sinds een paar jaar sterk stijgt. Stad- en streekbewoners worden slachtoffer van phishing, oplichting via internet, hacking en psychisch geweld via internet, sociale media of andere sites en applicaties”, zegt projectmedewerker Digibank Hannelore Vandenberghe.

“Er gaat gaan week voorbij of onze politiediensten worden geconfronteerd met internetcriminaliteit. De mails, brieven of telefoontjes komen zeer geloofwaardig over, waardoor mensen in de val lopen”, vult schepen Christof Dejaegher aan.

Europese subsidie

Het nieuwe Digibank-project zorgt sinds midden september voor een grote impuls van nieuwe digitale cursussen. “Digibanken zijn ontstaan met subsidies vanuit de VIaamse en de Europese overheid. Hiervoor werd twee miljoen euro naar de Westhoek gehaald. Concreet wordt nu in bijna elke Vlaamse regio een werking rond e-inclusie opgezet. In de Westhoek komen Digibanken in Veurne, Diksmuide, Ieper en Poperinge. De Digibank regio Poperinge werkt ook voor Vleteren, Mesen en Heuvelland”, zegt schepen Loes Vandromme.

Een eerste doelstelling van Digibanken is voor opleiding en vorming zorgen. Mensen leren werken met pc, smartphone, sociale media en apps. Ten tweede zet het project specifiek in op de kennis van overheidsapplicaties, zoals MyMinfin, mypension.be en eBox Vlaanderen. “Daarnaast willen we ook een uitleensysteem organiseren, waar mensen hardware zoals een laptop of tablet kunnen lenen. De uiteindelijke ambitie van het project is digitale achterstand bij kwetsbare groepen wegwerken en zorgen dat iedereen digitaal mee is”, aldus Vandromme.

Goede respons

De belangstelling voor de cursussen tijdens de Week van de Online Veiligheid is groot. “Onze lange cursussen in het globale aanbod zijn allemaal volzet. Ook voor de workshops eind oktober is er een goede respons, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Iedereen is ook welkom tijdens de Kuj eki help’n sessies voor een-op-een digitale hulp. Daar organiseren We nu vrije inloopmomenten zonder inschrijving, op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de bib en iedere eerste zaterdag van de maand van 6 tot 11 uur in het buurtsalon van Watou. Je kan ook nog steeds een afspraak maken in het buurthuis Bellewijk, Lokaal Dienstencentrum De Bres, de andere buurtsalons, de bib van Vleteren en het nieuwe Digipunt in het stadhuis van Mesen”, zegt schepen Vandromme. “Vrijwilligers voor de Digibanken ook steeds welkom.”

Workshops Week van de Online Veiligheid:

*Infosessie ‘online fraude’: maandag 23 oktober, 10 – 11.30 uur in Lokaal Dienstencentrum De Bres.

*Vorming voor ouders over cyberpesten: maandag 23 oktober, 20 – 22 uur in bibliotheek Poperinge

*Workshop Itsme, MyMinfin en mypension.be: woensdag 25 oktober, 9 – 12 uur in LDC De Bres.

*10 praktische tips bij computer- en internetgebruik, donderdag 26 oktober, 19.30 – 21.30 uur in bib Poperinge.

*Veilig op Facebook: vrijdag 27 oktober, 9 – 12 uur in LDC De Bres.