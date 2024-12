Veertiger krijgt vijftien maanden cel voor bezit van hasj en cannabis in gevangenis

Een 40-jarige man uit Ieper heeft in de Brugse rechtbank bij verstek vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit in de gevangenis.

Dimitri B. liep op 21 maart tegen de lamp tijdens een celcontrole in de gevangenis van Brugge. In een sigarettenmachine vond een cipier 6,94 gram hasj en 1,27 gram cannabis. B. gaf toe dat hij de drugs op de wandeling had gekocht. Hij bekende dat hij eerder ook al heroïne, valium en het antipsychoticum quetiapine had gekocht. Naar eigen zeggen was dit zijn voorraad drugs en medicatie voor een tweetal weken.

De Ieperling kreeg in mei vorig jaar voor de correctionele rechtbank van Kortrijk veertien maanden cel voor diefstal met geweld. Hij liep ook al meerdere veroordelingen op voor drugsfeiten. Deze keer kreeg hij vijftien maanden effectieve celstraf opgelegd. B. kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)