Twee Nederlanders opgepakt voor ‘grootste drugslab ooit’ in Lendelede

De Nederlandse politie heeft een 38-jarige man uit Nijkerk aangehouden in het kader van het Belgische onderzoek naar een groot drugslab dat in september 2020 werd ontdekt in Lendelede. Ook een 32-jarige man uit Heerhugowaard zit in de cel.

De twee Nederlanders zijn volgens het Belgische gerecht betrokken bij de uitbouw van wat het grootste drugslab in België ooit wordt genoemd. In een schuur bij een landbouwer in Lendelede vond de politie in 2020 een gigantisch drugslabo in volle productie. In totaal tien mensen, waaronder de Lendeleedse landbouwer, vlogen achter tralies.

De politie slaagde er ondertussen in om de versleutelde gsm’s van een aantal verdachten te kraken. Op die manier konden ze een Nederlandse verdachte identificeren. De 38-jarige man uit Nijkerk zou werkers, grondstoffen en materiaal geleverd hebben. Bij een huiszoeking werd 65.000 euro in beslag genomen, naast auto’s, scooters, juwelen en heel wat IT-materiaal.

Ook een 32-jarige man uit Heerhugowaard zit ondertussen in de gevangenis voor zijn vermeende betrokkenheid bij het drugslab. Ook hij werd ontmaskerd dankzij het kraken van de versleutelde communicatie, onder meer via Encrochat en Sky-ECC. Bij hem werden drie vuurwapens, een auto en cash geld in beslag genomen. De man wordt er ook van verdacht een deel van de drugswinsten witgewassen te hebben met gebruik van bitcoins.