Twee kilogram speed aangetroffen in Avelgem

Op 14 november, in de late namiddag, heeft een ploeg van de politiezone Mira tijdens een controle in Avelgem sporen van verdovende middelen aangetroffen in een Nederlands voertuig.

Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat het voertuig vermoedelijk betrokken was bij het transport van speed. Naar aanleiding van deze vaststellingen werd onmiddellijk een onderzoek opgestart. Dat leidde nog dezelfde avond tot een huiszoeking in Avelgem. Tijdens deze huiszoeking troffen de politie-inspecteurs 2,09 kilogram speed aan. Deze verdovende middelen werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Speed, of amfetamine, is een synthetische drug met een sterk stimulerend effect op het centrale zenuwstelsel. Het gebruik leidt tot verhoogde alertheid en energie, maar kan ook ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogde hartslag, uitputting, angst en agressie. Gebruik is sterk verslavend en brengt zware lichamelijke en psychische schade met zich mee.

In het kader van het onderzoek werden twee personen gearresteerd. Beide verdachten werden inmiddels voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besliste hen aan te houden. Ze zijn overgebracht naar de gevangenis. Het verdere onderzoek naar de handel en de in- en uitvoer van de verdovende middelen is lopende.