Tot zes maanden cel voor drugsbezit in de gevangenis: “Gevonden in de douches”

Twee mannen met een ellenlang strafblad hebben tot zes maanden cel gekregen voor drugsbezit in de Brugse gevangenis.

Op 30 november vorig jaar liep Oostkampenaar Davy M. (42) tegen de lamp toen cipiers een sterke cannabisgeur in zijn cel gewaar werden. Bij een fouille bleek de man 1,37 gram cannabis op zak te hebben. “Gevonden in de douches”, beweerde hij. Vier dagen later werd ook Saleh M. (26) betrapt met 0,27 gram cannabis in zijn cel. Naar eigen zeggen had de Afghaan uit Roeselare de drugs op de wandeling aangetroffen.

De procureur wees op het zware strafblad van de beide mannen. M. liep in het verleden al liefst 24 veroordelingen op voor diefstallen en drugs. “Hij is een echte draaideurcrimineel die al een wezenlijk deel van zijn leven in gevangenis doorbracht”, aldus procureur Mike Vanneste. Saleh M. werd al zeven keer veroordeeld, waarvan drie keer voor drugsfeiten.

Volgens de verdediging zou Davy M. nu drugsvrij zijn. “Ook draaideurcriminelen kunnen de knop in hun hoofd omdraaien”, pleitte meester Larissa Windey. Advocaat Jonas Van Oyen wees er de rechtbank op dat Saleh M. al een tuchtsanctie kreeg opgelegd in de gevangenis.

De rechtbank veroordeelde Davy M. donderdag tot zes maanden effectieve celstraf. Saleh M. komt weg met vier maanden effectief. (AFr)