Tot 37 maanden celstraf voor cannabis- en cocaïnehandel in Blankenberge

Zes mannen zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan cannabis- en cocaïnehandel in Blankenberge. De twee kopstukken kregen 37 maanden celstraf.

Het onderzoek naar de handel ging van start op basis van informatie uit andere Blankenbergse drugsdossiers. Zo wees de leidster van een plaatselijke jeugdbende A.O. (29) aan als haar dealer. Na de nodige telefoontaps viel het gerecht op 27 oktober 2021 binnen in zijn woning en nam er naast drugs ook gsm’s, cash geld en drugsattributen in beslag. Onderzoek van de gsm van kompaan A.B. (39) legde tientallen contacten in het drugsmilieu bloot. In zijn woning trof de politie eveneens diverse drugsattributen aan. Na zijn vrijlating onder voorwaarden werd hij op 8 april vorig jaar opnieuw geklist met 0,9 gram cocaïne. Sindsdien zit A.B. weer in de cel, waar hij in juni alwéér werd betrapt met een halve gram hasj.

Volgens het gerecht dealden A.O. en A.B. op ruim twee jaar tijd respectievelijk 1,8 en 1,3 kilogram cannabis en 360 en 72 gram cocaïne. De twee Blankenbergenaars liepen bovendien al eerdere veroordelingen op. Naast 37 maanden cel en 8.000 euro geldboete sprak de rechtbank ook een verbeurdverklaring uit van respectievelijk 12.500 en 5.000 euro. Subdealers J.L. (31) en G.V. (29) uit Blankenberge kregen respectievelijk een jaar en 18 maanden voorwaardelijke celstraf. Bruggeling G.D. (28) kreeg voor zijn aandeel vijftien maanden effectieve celstraf. Een voorwaardelijke straf bleek niet mogelijk aangezien hij weigert te stoppen met druggebruik. J.D. (29) uit Charleroi kreeg bij verstek tien maanden effectief. Hij regelde het handeltje van O. wanneer die niet beschikbaar was. (AFr)