Slachtoffer van explosie blijft aangehouden voor dealen van cocaïne

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 26-jarige Bruggeling met twee maanden verlengd op verdenking van cocaïnehandel. Opvallend genoeg werd de woning van Karam B. eind februari getroffen door een explosie.

De Brugse deelgemeente Sint-Pieters werd op 28 februari rond 3 uur opgeschrikt door een explosie aan een voordeur in de Blauwe Poort. De getroffen woning en de woning van de buren liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Dankzij verder onderzoek kreeg de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie enkele verdachten in het vizier. Begin april werden drie jonge Brusselaars opgepakt en vervolgens aangehouden door de onderzoeksrechter. Wellicht kunnen de feiten gelinkt worden aan het drugsmilieu.

Op het moment van de ontploffing liep er al een gerechtelijk onderzoek naar een bewoner van het pand. Karam B. bleek onder de bijnaam ‘Gustavo Kerstman’ immers enkele andere dealers aan te sturen. In dat dossier werd in augustus al tot vier jaar effectieve gevangenisstraf uitgesproken. B. is zelf ook geen onbekende voor het gerecht. In het verleden werd hij al meermaals tot zware gevangenisstraffen veroordeeld, onder andere voor een gewelddadige ripdeal, cocaïnehandel en een home invasion.

De verdachte werd uiteindelijk eind juni gearresteerd en vervolgens aangehouden door de onderzoeksrechter. In eerste instantie ontkende B. de feiten, maar ondertussen bekende hij toch zijn betrokkenheid. De Bruggeling zou zijn aandeel wel minimaliseren en beweert dat hij op het moment van zijn arrestatie al gestopt was met dealen. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdagochtend dat Karam B. in het belang van het onderzoek minstens twee maanden langer in de gevangenis moet blijven.