Politie betrapt vrouw (23) op rijden onder invloed: “Ik had met vriendinnen voor het eerst ooit joint gerookt”

Een 23-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse Kruisem is donderdagochtend in de politierechtbank van Brugge veroordeeld voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. De jongedame reed bovendien ook al enkele maanden rond zonder geldig rijbewijs. De twintiger kreeg een geldboete en rijverbod opgelegd. “Mijn cliënt had er niet bij stil gestaan dat drugs nog even in het bloed blijven zitten”, klonk het bij haar advocaat.

Een ploeg van de lokale politie in Oostende kreeg tijdens de nacht van 10 op 11 mei dit jaar de wagen van de 23-jarige dame in kwestie in het vizier. De twintiger nam haar bocht heel erg scherp, waardoor de politie besloot de wagen aan de kant te zetten en een controle uitvoerde.

Daarbij bleek dat het voorlopig rijbewijs van de twintiger al enkele maanden verlopen was en ze reed onder invloed van verdovende middelen. “Mijn cliënte had de middag ervoor voor het eerst met vriendinnen een trek van een joint genomen”, zegt meester Febe Claeys. “Dat was de eerste keer in haar leven en ze had er niet bij stilgestaan dat drugs nog even in het bloed blijven zitten.” Meester Claeys benadrukte dat de jongedame na haar nachtshift in Oostende eigenlijk met de trein naar huis wilde gaan, maar die door omstandigheden gemist had.

Vonnis

De politierechter besloot de vrouw te veroordelen tot een effectieve geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden, waarvan twee weken effectief. (CCA)