Politie betrapt twee drugdealers na verdacht gedrag aan woning in Nieuwpoort

De politie Westkust kon vorige week twee vermoedelijke drugdealers betrappen nadat ze in hun wagen verdacht gedrag vertoonden aan een woning in Nieuwpoort. Daar bleek een van hen net in het huis drugs te hebben geleverd.

Het was vorige week dinsdag toen een politiepatrouille van zone Westkust de twee vermoedelijke drugdealers op heterdaad betrapte in een woning in Nieuwpoort. “De politie merkte eerst de verdachte wagen op”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

“De wagen werd geparkeerd en de passagier betrad een woning. Eén minuut later werd de woning alweer verlaten. Onmiddellijk werd de 26-jarige man uit Oostende door onze politiediensten geïntercepteerd. Zowel de wagen en de chauffeur, ook een 26-jarige man uit Oostende, werden samen met de passagier gecontroleerd. Bij deze controle troffen we cash geld, verdovende middelen, een wapenstok en twee messen aan. Eén van beide mannen gaf onmiddellijk toe in de woning drugs te hebben afgeleverd. De politie arresteerde de verdachten.”

Raadkamer

“Het parket van West-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek. Woensdag besliste de onderzoeksrechter om de mannen aan te houden. Afgelopen vrijdag verschenen ze voor de raadkamer waar hun aanhouding werd bevestigd.” Volgende maand verschijnen beide mannen opnieuw voor de raadkamer. (JH)