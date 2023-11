Nederlander riskeert 18 maanden cel nadat hij anonieme politiewagen aanziet voor ‘klanten’ en betrapt wordt met 30 kilogram cannabis

Een 23-jarige Nederlander uit Dordrecht riskeert 18 maanden cel wegens de invoer van 30 kilogram cannabis. A.A. werd op 30 juli op een bijzondere manier betrapt: hij zag een anonieme politiewagen op de afrit van de E40 in Adinkerke aan voor ‘klanten’ en liep tegen de lamp. “We ontkennen de feiten niet, maar jullie sloegen een kemel van formaat. Hij wordt namelijk vervolgd voor 30,112 gram cannabis en geen kilogram”, merkte advocaat Kris Vincke op.

Eerst was het echter aan de 23-jarige Nederlander A.A. om op 30 juli een blunder van formaat te begaan. De man moest een grote hoeveelheid van 30 kilogram cannabis leveren op een klein weggetje in de buurt van de afrit van de E40 in Adinkerke. Toen de man boven kwam gereden zag hij daar hoe een donkerkleurige wagen geparkeerd stond op een gearceerde strook. Wat de man niet wist was dat het om een anonieme politiewagen was, waarvan de agenten bezig waren met een actie gericht tegen mensensmokkel. “De politie vond het feit dat hij stopte uiteraard verdacht en stapte op zijn Volkswagen Polo af”, sprak de procureur.

“Daar ontdekten ze de 30 kilogram cannabis verpakt in verschillende plastic zakjes. Bovendien werden zijn twee GSM’s uitgelezen en bleek dat er daar verschillende berichten in stonden om drugs te leveren. Zelf verklaarde hij al driemaal transporten te hebben gedaan en daar 1.000 euro per rit voor te krijgen, maar op beelden van de ANPR-camera’s bleek dat hij al negen keer betrapt werd op korte ritten in ons land. In oktober kreeg hij zelfs nog tien maanden cel met uitstel voor drugsfeiten. Ik vraag nu 18 maanden cel, 8.000 euro boete en de verbeurdverklaring van zijn Volkswagen.”

30,112 gram cannabis

Advocaat Kris Vincke gaf de feiten namens A.A. op zich toe, maar hekelde een slordigheid bij het parket. “Jullie weten toch dat hij vervolgd wordt voor 30,112 gram cannabis? Dus geen 30.112 gram of 30,112 kilogram, maar gram. Dat is een kemel van formaat, die al ontstond bij de eindvordering in de raadkamer. De rechter is gebonden aan deze vordering en kan hem dus eigenlijk enkel veroordelen voor die 30 gram. De feiten worden overigens niet betwist maar hij was enkel een loopjongen en deed het om wat geld bij te verdienen.” Vonnis op 21 november. (JH)