“Meneer steekt zijn middelvinger op naar de rechtbank”: hardleerse Brugse drugsdealer riskeert fikse celstraf

Minder dan twee weken na een eerdere veroordeling begon Bruggeling J.V. (24) opnieuw drugs te dealen. Dat kan hem nu een forse celstraf opleveren. “Hij is een kwetsbare jongen”, stelde de verdediging.

Op 24 juli vorig jaar bevestigde een observatie wat de Brugse politie al een tijdje vermoedde: J.V. verhandelde drugs vanuit zijn woning in Assebroek. Bij een huiszoeking ontdekten speurders ruim 650 gram cannabis, 145 gram mephedrone, 220 xtc-pillen, een uitschuifbare wapenstok en 5.700 euro cash. Bovendien was er op het moment van de inval een minderjarige klant aanwezig. Een andere minderjarige afnemer verklaarde wekelijks 50 à 60 gram cannabis te kopen bij V.

Op 24 februari 2022 kreeg V. al eens achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor drugshandel. Maar volgens zijn afnemers begon de twintiger minder dan twee weken na zijn veroordeling opnieuw te dealen. “Meneer steekt zijn middelvinger uit naar de rechtbank”, foeterde procureur Lode Vandaele. “Ook na zijn vrijlating door de raadkamer bleef hij drugs gebruiken.” Vandaele vroeg dertig maanden effectieve celstraf en 5.700 euro verbeurdverklaring.

Toch stuurde de verdediging opnieuw aan op probatievoorwaarden. “Hij is een kwetsbare jongen en wil zijn verslaving wel degelijk aanpakken”, pleitte meester Gregory Everaert. “Hij verhuisde hiervoor naar zijn vader in De Panne.” Volgens Everaert begon V. opnieuw te dealen door de zware verbeurdverklaring in het vorige dossier. De rechtbank doet uitspraak op 2 januari. (AFr)