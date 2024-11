Meest beruchte cannabisboer van België Patrick Lagrou gaat vrijuit

Na vijftien jaar procederen is Patrick Lagrou (65) af van zijn veroordeling voor drugsteelt en -verkoop. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag. Het hof van beroep in Brussel stelde dat “zijn straf vervallen is verklaard wegens een manifeste overschrijding van de wettelijke termijn”.

In 2009 viel de politie binnen in de hoeve van Lagrou in het West-Vlaamse Zandvoorde. Ze ontdekte een plantage van 40.000 cannabisplantjes. In de loop van het onderzoek nam het parket ook zo’n 2,4 miljoen euro in beslag.

Lagrou kreeg vijf jaar cel, maar ging keer op keer in beroep. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stuurde de zaak terug naar Cassatie en er kwam een nieuw proces. Het was inmiddels 2022, dertien jaar na het begin van de zaak en vijf rechtsgangen verder. De cannabisboer had zijn gevangenisstraf op dat moment al helemaal uitgezeten.

Afgelopen donderdag besliste het Brusselse hof van beroep uiteindelijk over de “megazaak”, en dat draaide volledig uit in het voordeel van de cannabisboer. “De straf is vervallen verklaard wegens een manifeste overschrijding van de wettelijke termijn”, bevestigt de persmagistraat.

Het arrest is een blamage voor de Belgische rechtsstaat en heeft wellicht een behoorlijke financiële impact. “Wel, het staat niet met zoveel woorden in het arrest, maar eigenlijk zou de Belgische staat nu ten minste alle verbeurd verklaarde gelden van mijnheer Lagrou moeten terugbetalen”, zegt de advocaat van Lagrou. De man kan bovendien een bijkomende schadevergoeding eisen voor de “verloren jaren” in de gevangenis.