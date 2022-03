Man wordt na verkeerscontrole betrapt met 224 gram speed in diepvriezer thuis

Een 37-jarige man uit Veurne riskeert 18 maanden cel met uitstel wegens de verkoop van speed en het bezit van XTC-pillen. Na en verkeerscontrole volgde een huiszoeking bij D.I. thuis en daar werd 224 gram speed ontdekt in zijn diepvriezer.

De politie Spoorkin voerde op 19 maart vorig jaar een verkeerscontrole en zette daarbij de wagen van D.I. aan de kant voor een controle. Al gauw bleek er iets verdachts aan de hand te zijn. “In de wagen werden vijf gram amfetamines gevonden”, sprak de procureur. “Daarop volgde een huiszoeking bij hem thuis. In zijn diepvriezer werden nog eens 224 gram speed gevonden D.I. werd gearresteerd en er volgde een onderzoek. Daaruit bleek dat hij sinds 1 januari aan het dealen was en maandelijks 100 gram speed aankocht. Daarvan verkocht hij er 75 gram verder.”

“Hij wordt dus vervolgd voor het bezit en het vervoer van die speed. Bovendien bleek bij zijn aankomst in de Brugse gevangenis dat hij ook nog in het bezit was van 12 XTC-pillen. Die zaten verstopt in een doosje voor muntjes en werden ontdekt tijdens een fouille. Sinds zijn vrijlating werkt hij echter goed mee aan zijn voorwaarden. Daarom vraag ik 18 maanden cel en 8.000 euro boete, beiden met uitstel.”

Nieuwe koers

De advocaat van I.D. ging akkoord met die straf en benadrukte dat zijn cliënt een nieuwe koers vaart. “Het is zelfs zo dat hij nog steeds bij dezelfde werkgever aan de slag is en die hem volledig steunt, omdat hij eerlijk was”, zegt meester Jeroen Thieren. “Tijdens zijn verblijf in de gevangenis was er een probleem met het betalen van de huur en daar kwam zijn werkgever in tussen. Hij is dus zeer erkentelijk en plooit zich nu dubbel.”

Vonnis op 29 maart. (JH)