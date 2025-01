Man uit Meulebeke die drugslab ter waarde van 3 miljoen euro verhuurde, vraagt lichtere straf

Meulebeke Een man van 47 uit Meulebeke vraagt in beroep een mildere straf omdat hij een loods verhuurde die als labo werd gebruikt om amfetamineolie te produceren. De straatwaarde daarvan wordt geschat op 3 miljoen euro. Het is al de 5e keer dat hij veroordeeld is voor drugsfeiten.

De productie van de drugs gebeurde in een loods in de Buysveldstraat in Meulebeke. Het waren de Nederlandse ordediensten die lieten weten dat er op die locatie wellicht een drugslabo zat. Na een korte observatie besloten de federale gerechtelijke politie, lokale politie Midow en de Clan Lab Response Unit (CRU) op 13 februari 2023 binnen te vallen. Daar troffen ze toen een 340 liter amfetamineolie aan, goed voor bijna 9 kilo amfetaminepasta met een straatwaarde van 3 miljoen euro. De loods, die zich achter een villa bevond, was eigendom van een man van 47 uit Meulebeke. Hij werd eerder al 5 keer veroordeeld voor inbreuken tegen de drugswetgeving.

De man kreeg vier jaar cel, maar ging in beroep. Na een fout gelopen prostaatoperatie, heeft de man tal van medische problemen. Zijn advocaat vroeg dan ook begrip en een straf met uitstel. Een andere beklaagde, een man van 54 die in Nederland woont, werd in eerste aanleg vrijgesproken. Hij werd bij de observatie betrapt aan de villa in Meulebeke. Maar het parket ging tegen deze uitspraak in beroep. De man woont immers in het Nederlandse Woerden, vlakbij Utrecht of net geen 300 kilometer van Meulebeke. “Wat kwam je daar doen? Toch geen bloemen of eieren kopen”, vroeg het openbaar ministerie zich hardop af en vermoedt dat de man een geldkoerier is tussen de producenten en de Nederlandse opdrachtgevers. De procureur-generaal vorderde 18 maanden cel met uitstel. Maar de man blijft erbij dat hij met de zaak totaal niks te maken heeft. Uitspraak op 12 februari. (OSM)