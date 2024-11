Man die broer hielp bij drugshandel voor rechter

Een man uit Ieper werd door de rechter in Ieper veroordeeld omdat hij zijn broer een handje toestak bij het verdelen van drugs. “Ik kreeg daar nooit geld voor.”

De Ieperling liep tegen de lamp nadat zijn naam opdook in een onderzoek in Kortrijk. Wat bleek: de man hielp af en toe zijn broer bij het afleveren van drugs aan enkele afnemers. Die broer had een drugshandel opgezet en als hij zijn spul niet kon leveren, riep hij de hulp in van de Ieperling. “Ik wist dat ik dat niet mocht doen, maar het was een vriendendienst. Nooit kreeg ik daar geld voor”, verdedigde de man zich op de rechtbank. De man rookte zelf cannabis, maar zegt daarmee al 4 maanden te zijn gestopt. De rechter veroordeelde de Ieperling tot een werkstraf van 70 uur en een boete van 8.000 euro met uitstel. Mocht hij zijn werkstraf niet correct uitvoeren, dan wacht de man een vervangende celstraf van 6 maanden.