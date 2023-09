Kortrijk lanceert infokanaal voor ouders van experimenterende tieners

Stad Kortrijk lanceert in samenwerking met Politiezone VLAS, az groeninge en CAW Zuid-West-Vlaanderen een infokanaal met 50 filmpjes voor leerkrachten en ouders van tieners die experimenteren met drugs.

Preventief werken

Het idee voor het infokanaal komt van Jurgen Verleyen, drugspreventiemedewerker bij Stad Kortrijk. Hij gaat geregeld langs op scholen om te spreken over drugs, maar hij zocht ook een manier om die lessen beter beschikbaar te maken voor leerkrachten en om ouders thuis beter te bereiken en informeren.

“Niet om een heksenjacht op experimenterende tieners in Kortrijk te openen, wel om de ouders alerter te maken voor veranderingen of problemen bij hun kinderen en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Jongeren opvoeden tijdens de adolescentieperiode kan pittig zijn. Experimenteergedrag hoort bij de ontwikkelingsfases die ze ondergaan. Ze verleggen grenzen om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij worden ze helaas ook geconfronteerd met verdovende middelen.”

50 filmpjes over 4 thema’s

Samen met PZ Vlas, AZ Groeninge en het CAW Zuid-West-Vlaanderen maakte Stad Kortrijk 50 filmpjes onderverdeeld in vier thema’s: de adolescentieperiode, verdovende middelen, een vinger aan de pols houden en de beste aanpak, te bekijken op www.kortrijk.be/drugspreventie.

“Dankzij deze overzichtelijke website met filmpjes hebben ouders nu zelf een tool in handen voor als ze problemen of veranderingen bij hun tieners vaststellen. Met de stad blijven we hard werken om drugs aan te pakken. We doen dat zowel repressief, met tal van controleacties, als preventief”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Repressief werken

Naast het preventieve luik versterkt de stad samen met de politiezone Vlas ook haar repressieve luik. Dat doen ze met gerichte drugscontroles, verkeerscontroles gericht op alcohol en drugs, controleacties in scholen en overlastpatrouilles. “Het is onze taak als politieorganisatie om overtredingen op deze specifieke wetgeving aan te pakken en te verbaliseren”, zegt hoofdinspecteur Jari Amerijckx.

“Nog veel beter is om zoals nu, al in een vroeger stadium, samen te werken met andere partners om het preventieve luik een belangrijke plaats te geven. We zijn ervan overtuigd dat we zo al heel wat jongeren én hun ouders kunnen doen beseffen dat het experimenteren niet altijd even onschuldig blijft.”