Gevangene riskeert ook in beroep zes maanden cel voor drugs in de gevangenis

Een 35-jarige man uit Roeselare riskeert zes maanden cel voor het bezit van 1,75 gram cocaïne in de gevangenis van Brugge.

David V.C. werd op 29 mei vorig jaar op cel aan de Lege Weg betrapt met de cocaïne. Hij zei “ik zal het maar op mij nemen, ook al is ze niet van mij”. Maar de rechtbank in Brugge geloofde hem niet en veroordeelde hem tot vier maanden cel, plus een boete van 8.000 euro. In beroep vond het openbaar ministerie zes maanden niet meer dan een terechte straf. “Hij is ons al meer dan tien jaar bekend en daarin werd hij al zeven keer veroordeeld voor drugs. En als we hem vrij laten, is het weer miserie. Zo werd hij op 23 april in Roeselare betrapt op het dragen van twee luchtdrukwapens!” Uitspraak op 15 januari. (OSM)