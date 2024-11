Fransman betrapt met drugs in cel: drie maanden cel

Op 6 mei van dit jaar werd in de cel van een 22-jarige Fransman in de gevangenis van Ieper 20 gram hasj gevonden. De rechter in Ieper veroordeelde de dader tot 3 maanden.

De jonge Fransman verscheen geboeid op de rechtbank van Ieper, waar hij zich moest verantwoorden voor het bezit van drugs. De man werd in zijn cel van de gevangenis van Ieper betrapt met 20 gram hasj. “Er heerst een nultolerantie in de gevangenis voor drugs en we tillen hier zwaar aan”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank. De beklaagde hoopte op een straf met voorwaarden, maar werd veroordeeld tot 3 maanden effectief.