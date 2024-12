Fikse celstraf voor drugsdealer die in Ardooie verraden werd door cannabisgeur

Een 29-jarige man uit Deerlijk heeft voor de Brugse correctionele rechtbank 22 maanden effectieve celstraf gekregen voor drugshandel en verboden wapenbezit.

Op 29 juni 2022 nam een politiepatrouille een indringende cannabisgeur waar in het Veldbos in Ardooie. De geur kwam uit de wagen van Tim D. (29) uit Deerlijk en zijn vriendin Eline H. (26) uit Meulebeke. De twee overhandigden spontaan een kleine hoeveelheid speed aan de agenten. In de wagen lag een tas met daarin een precisieweegschaal, een notitieboekje en nog meer drugs.

In het boekje stonden namen van klanten, bedragen en hoeveelheden. En op de gsm van D. stonden heel wat drugsgerelateerde berichten. In totaal had hij 1,4 gram cannabis, zeven xtc-pillen, 19 gram 2C-P en ongeveer 98 gram speed bij zich. En op 21 augustus 2021 was hij al eens in Deinze geklist met liefst 133 gram speed. H. was ook al in Lichtervelde, Ingelmunster en Tielt met speed tegen de lamp was gelopen.

D. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg 18 maanden effectief voor drugshandel. Voor bezit van een stroomstootwapen kreeg hij er nog eens vier maanden effectief bovenop. Hij liep eerder al veroordelingen op voor geweld en drugs. Eline H. kreeg zes maanden celstraf met uitstel. (AFr)