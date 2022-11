Duo gestraft voor drugsverkoop “onder druk van Nederlandse criminelen”

Twee mannen uit Diksmuide en Veurne hebben elk een celstraf met uitstel gekregen voor de verkoop van cannabis en cocaïne in de regio. De 27-jarige K.V. was zelf afnemer van de 30-jarige K.C. die op zijn beurt verkocht voor Nederlandse criminelen. “Zij zetten me onder druk om steeds meer te verkopen”, sprak K.C., die de zwaarste straf kreeg.

Op 2 maart van dit jaar werd het duo betrapt door de politie. Toen stapte een man naar de politie en klikte dat K.V. uit Diksmuide zich bezighield met de verkoop van cocaïne in de regio. De politie trok naar diens woning en trof er 66 gram cannabis aan, maar geen coke. “De man verklaarde te verkopen voor K.C. uit Veurne waar prompt ook een huiszoeking werd gehouden”, sprak de procureur. “Daar werd een notaboekje gevonden, cash geld en 477 gram cannabis. De man verklaart dat hij al enkele maanden verkocht in opdracht van Nederlandse criminelen.”

Dat bevestigde zijn advocaat bij de rechter. “K.V. werkt als visser op zee en heeft een hard leven”, sprak zijn advocaat. “In zijn vrije tijd gebruikt hij soms wat cannabis en om zijn eigen verbruik te financieren verkoopt hij voor K.C.” Die laatste schuift de zwartepiet dan weer door. “Hij verkocht in opdracht van Nederlanders”, sprak zijn advocaat. “Zij maakten misbruik van zijn zwakkere persoon en gaven hem meteen 500 gram op krediet. Daardoor zat hij zwaar in de schulden en werd hij onder druk gezet om meer te verkopen.”

Als hoofddealer en omdat hij eerder al eens tegen de lamp liep kreeg K.C. de zwaarste straf: 25 maanden met uitstel, 1.600 euro boete en 4.000 euro verbeurdverklaring. K.V. kreeg 15 maanden met uitstel, 1.600 euro boete en 1.000 verbeurdverklaring opgelegd. (JH)