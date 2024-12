Drugsverslaafde verstopt heroïne in politiekantoor, maar gaat in beroep tegen veroordeling

Een 32-jarige man uit Knokke vraagt een milde straf voor het bezit van drugs, zowel bij zijn arrestatie in het politiekantoor van Knokke, als in de gevangenis van Brugge.

Op 1 augustus 2022 werd 4,5 gram heroïne gevonden in de brievenbus van N.G. zijn moeder. Veertien dagen lager werden bij hem amfetamines gevonden en opnieuw 1,8 gram heroïne. Dat laatste vond de poetsvrouw in een wachtlokaal van de politie van Knokke. Na nazicht van de camerabeelden, was duidelijk te zien hoe N.G. de drugs uit zijn zak haalde en er verstopte. Op 13 mei vorig jaar werd in zijn cel in de gevangenis van Brugge een gram hasj aangetroffen. Hij kreeg twaalf maanden cel en een boete van 8.000 euro. Maar hij ging in beroep om een mildere straf te vragen.

“Het is een verslaving waartegen hij vecht, maar hij is nu op het goede pad en zit in de instelling van Ruiselede”, aldus zijn advocaat. Maar de procureur-generaal vindt 12 maanden niet verkeerd. “Het minimum voor drugsbezit is drie maanden. Ik tel vier inbreuken: heroïne, amfetamines, nog eens heroïne en hasj in de gevangenis. Dan is vier maal drie een redelijke straf. Bovendien moet je je straks nog eens verantwoorden voor het bezit van cannabis in de gevangenis van Brugge in februari van dit jaar. En nog een geluk dat je die heroïne in de brievenbus van je moeder en in het politiekantoor niet langer betwist, want ik had hier bij mijn voorbereiding 18 maanden opgeschreven. Nu je daarvoor het hoofd buigt en toegeeft, vind ik twaalf maanden een correcte straf.” Uitspraak op acht januari. (OSM)