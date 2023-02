Drugslabo ontmanteld in Meulebeke

In de Buysveldstraat in Meulebeke is momenteel een grote drugsactie aan de gang. De Federale Gerechtelijke Politie is er samen met een forensisch team een synthetisch drugslabo aan het ontmantelen.

In de loop van maandagvoormiddag was het een druk komen en gaan bij de woning in de Buysveldstraat. Heel wat anonieme politievoertuigen zijn nog steeds ter plaatse.

In een schuur achter de woning zou zich een laboratorium bevinden waarmee synthetische drugs gefabriceerd kon worden. De bewoner van het huis, een veertiger die er samen met zijn zoon woont, zou eerder ook al in contact gekomen zijn met het gerecht.

Eerdere feiten

“Hij woont hier een jaar of zeven, maar heeft weinig contact met de buurt”, zegt een buurtbewoner. “Ik weet wel dat de politie hier tweeënhalf jaar geleden in de zomer ook als eens binnengevallen is. Ook toen zou het met drugs te maken gehad hebben. Na die inval heeft hij een paar maanden in de gevangenis gezeten. Daarna passeerden hier regelmatig politievoertuigen door de straat terwijl het hier nochtans erg rustig is.”

Of de bewoner gearresteerd wordt en welke zaken hem precies ten laste gelegd worden, is nog niet duidelijk. (JF)