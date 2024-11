Drugdealer verkoopt liefst 10 kilogram cannabis in jaar tijd: 38 maanden cel gevraagd

Een man uit Nieuwpoort riskeert 38 maanden effectieve celstraf, 8.000 euro boete en een verbeurdverklaring van liefst 78.900 euro omdat hij in een jaar tijd 10 kilogram cannabis verkocht. Bovendien was de 38-jarige K.V. niet aan zijn proefstuk toe. “Maar nu brak ik echt met het drugsmilieu”, sprak hij tot de rechter.

De bal ging dit voorjaar aan het rollen toen de politie een man controleerde die net drugs had gekocht. “Die koper verklaarde net bij K.V. te hebben gekocht en gaf een persoonsbeschrijving en locatie door”, sprak de procureur. “Daarop werd een huiszoeking volgens de heterdaadprocedure uitgevoerd. In huis werd cash geld en cannabis gevonden en ook de GSM van K.V. werd uitgelezen. Daaruit bleek dat hij vooral verkocht via Snapchat en 25 vaste afnemers had. Hij stond bekend onder de naam ‘Buurtwinkel86’ en ‘kameleon’.

Zelf verklaarde hij maximaal 500 gram per week te hebben verkocht. Uit alle gegevens gaan we ervan uit dat hij in een jaar tijd tien kilogram aan de man bracht.” Bovendien kreeg K.V. eind vorig jaar al eens 18 maanden cel met uitstel voor het dealen van cannabis. Nu werd 38 maanden effectief en een verbeurdverklaring van 78.900 euro gevraagd. “Dat laatste is sterk overdreven”, zegt zijn advocaat Jonas Bel. “En we kunnen intussen wel stellen dat hij met dit alles sinds mei volledig gestopt is en brak met het drugsmilieu.” Er werd een celstraf met uitstel gevraagd. Vonnis op 17 december. (JH)