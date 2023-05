Dertiger die op grote schaal cocaïne verkocht in buurt Gentpoort krijgt 37 maanden voorwaardelijke celstraf

Een 32-jarige Albanees uit Brugge heeft van de rechter 37 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor grootschalige cocaïnehandel. B.B. was vooral actief in de buurt van de Gentpoort.

Op 22 december 2021 viel de politie binnen in de woning van B.B. Er werden 21 paxons cocaïne, ruim 5.000 euro cash, gsm’s, twee precisieweegschalen en dure horloges aangetroffen. Verhoor van klanten wees uit dat de man al twee jaar lang dealde. Volgens het OM verkocht hij in totaal anderhalve kilogram cocaïne aan minstens negentig afnemers. Hij was vooral actief in de buurt van de Gentpoort.

Volgens zijn advocaat was het eigen cocaïnegebruik van de Albanees uit de hand gelopen. “Hij begon te verkopen aan vrienden en kennissen”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Maar na de geboorte van zijn dochter is hij daarmee gestopt en sinds zijn vrijlating uit de gevangenis leeft hij zijn voorwaarden correct na.”

Naast 71.000 euro wou het openbaar ministerie ook de Mercedes van B.B. verbeurd verklaren. “Maar hij betaalt die nog altijd af en heeft die ook nooit gebruikt voor zijn drugshandel”, aldus meester Lumbeeck. De Brugse rechtbank herleidde de verbeurdverklaring naar 20.000 euro. Zijn wagen mag B.B. houden.

Tijdens een vakantie werd het handeltje van B.B overgenomen door Serviër B.D. (28) uit Gent. Hij kreeg voor zijn aandeel een jaar celstraf met uitstel. (AFr)