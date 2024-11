Celstraf voor twintiger die op Zeebrugs dancefestival betrapt werd met ruim 200 xtc-pillen

Een 25-jarige Waal heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor drugshandel. Sylvain D. liep tegen de lamp op het muziekfestival WECANDANCE in Zeebrugge.

In augustus 2022 was Sylvain D. aanwezig op het elektronisch dancefestival WECANDANCE op het strand van Zeebrugge. Tijdens een controle werd hij betrapt met liefst 142 xtc-pillen en tien kleine zakjes cocaïne. In zijn wagen trof de politie nog eens 107 xtc-pillen en een kleine hoeveelheid cannabis aan. “Dergelijke hoeveelheden zijn niet voor eigen gebruik”, aldus de procureur.

Onderzoek wees uit dat D. op het festival drugs verkocht. Meerdere getuigen bevestigden dit en ook de beklaagde zelf ging uiteindelijk door de knieën. Hij zat een tijdje in voorhechtenis, maar kwam voorwaardelijk vrij. “Die voorwaarden verliepen niet goed”, ging de procureur verder. “Zo verhuisde de beklaagde plots naar Spanje.”

D. kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)