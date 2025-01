Celstraf met uitstel voor piepjonge drugskoerier die in Ardooie geklist werd in wagen vol verborgen ruimtes

Ondanks de vele verborgen ruimtes, vond de politie cocaïne, heroïne en hasj in de wagen van een piepjonge Franse drugskoerier. Dat levert hem 37 maanden celstraf met uitstel op. De Brugse rechtbank verklaarde ook 3.500 euro verbeurd.

Op 22 augustus plaatste de politie in Ardooie een verdacht voertuig met Franse nummerplaat aan de kant. De bestuurder van de Peugeot 206 begon meteen op zijn smartphone te tokkelen en legde een vals rijbewijs voor. Verder nazicht van de wagen bracht meerdere verborgen ruimtes aan het licht. In een verborgen ruimte in het dashboard ontdekte de drugshond 5 gram cocaïne, 6 gram hasj en 50 gram heroïne.

Onderzoek wees uit dat beklaagde Malle K. (18) sinds begin augustus bijna dagelijks vanuit Noord-Frankrijk naar België kwam afgezakt om voor ongeveer 4.000 euro drugs te leveren. Het adres kreeg hij telkens van een bende, die hem van een wagen en vals rijbewijs had voorzien. De ritten hadden hem naar eigen zeggen in totaal 3.500 euro opgeleverd. “Het was een goed geoliede machine”, stelde procureur Mike Vanneste. “Heroïne is smerig spul dat de bevolking vergiftigt”.

Vanneste vroeg 37 maanden effectieve celstraf voor K., die sinds zijn arrestatie in voorhechtenis zat. De verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel. “Hij liet zich inschakelen als drugskoerier omdat hij schulden had bij die bende. Hij was amper een maand meerderjarig toen hij werd aangehouden. De gevangenis heeft een grote indruk op hem gemaakt”, aldus advocate Emma Declerck. (AFr)