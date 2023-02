Bruggeling (42) ziet levenslange celstraf in Cambodja bevestigd, al schreeuwt hij al vier jaar onschuld uit: “Onbegrijpelijk”

Al meer dan vier jaar zit Bruggeling Tanguy Taller (42) opgesloten in een Cambodjaanse cel. Onschuldig, bevestigde de man die hem aanvankelijk aanwees als opdrachtgever van drugssmokkel zélf in een schriftelijke verklaring. Alleen overleed die kroongetuige. Getuigen op een proces kon hij niet meer. En dus kreeg Tanguy zopas te horen dat zijn levenslange celstraf wordt bevestigd.

Tanguy Taller zit sinds 2018 in de Cambodjaanse gevangenis. Enkele jaren eerder was de Bruggeling naar het Aziatische land afgezakt om er een nieuw leven te starten. “Na een faillissement in ons land”, vertellen Linda Opsomer en Yves Rasquin, de moeder en stiefvader van Taller. “Hij wou er een nieuw leven beginnen.” In 2012 verhuisde Tanguy definitief. Hij leerde er een Cambodjaanse vrouw kennen en kreeg in januari 2018 een zoon.

In Cambodja leerde hij ook David Catry kennen – een andere Bruggeling die er het geluk zocht. Catry baatte er een hamburgerfoodtruck uit waar Tanguy sporadisch klant was. Op die manier leerden ze elkaar kennen. Maar net die ontmoeting zorgde ervoor dat Taller vandaag nog steeds in een Cambodjaanse cel zit opgesloten. Dat zit zo: op 10 januari 2018 liep David Catry op de internationale luchthaven van Phnom Penh tegen de lamp met een kilogram cocaïne in zijn bagage. Toen de politie vroeg wie zijn opdrachtgever was, wees hij Tanguy aan.

Vanaf dat moment werd Tanguy officieel gezocht, zonder dat hij dat zélf wist. Want, zo zou David Catry later ook zélf schriftelijk verklaren, de man werd onterecht aangewezen als opdrachtgever van de drugssmokkel. De échte opdrachtgever, David D.W., had Catry namelijk bedreigd. De man dreigde ermee de moeder van Catry iets aan te doen als hij hem verlinkte. De Bruggeling had schrik en wees daarom zijn streekgenoot aan.

Het duurde uiteindelijk tot 5 oktober 2018 vooraleer Tanguy effectief werd opgepakt. Dat gebeurde nota bene op de verjaardag én tijdens een bezoek van zijn moeder. Tanguy trok naar de grens met Vietnam om stempels te halen voor zijn visum en dat zouden zijn laatste vrije momenten blijken. Hij werd in de boeien geslagen en zit sindsdien in een Cambodjaanse cel in erbarmelijke omstandigheden. “Ik wist niet eens dat ik gezocht werd”, verklaarde Tanguy tevergeefs.

Handgeschreven brief

Begin 2020 hadden Tanguy en zijn familie weer hoop. Want dat hij onschuldig is, gaf ook David Catry uiteindelijk toe. Hij wees Tanguy aan als opdrachtgever uit schrik voor de échte baas van de drugssmokkel, verklaarde hij zelf. Pas toen David. D.W. (de echte opdrachtgever) begin 2020 werd opgepakt in een andere drugszaak op de Filipijnen, trok Catry zijn verklaring in. Hij schreef een handgeschreven brief naar het Cambodjaanse gerecht om zijn leugens toe te geven.

“Ik was verkeerd om Tanguy Taller te beschuldigen als de persoon die me naar Brazilië stuurde. Hij heeft er niks mee te maken en is onschuldig. Ik smokkelde de drugs voor iemand anders”, staat in de brief te lezen. Daarin gaf Catry ook toe dat hij werd bedreigd en Taller moest aanwijzen als de opdrachtgever. “Nu de echte opdrachtgever in de cel zit, ben ik niet meer bang om de waarheid te vertellen. Tanguy Taller heeft niks te maken met de drugs die ik smokkelde.”

Zaak opgelost zou je denken? Niet zo in Cambodja. De brief moest voor Tanguy, vader van een 5-jarig zoontje, zijn ticket naar de vrijheid betekenen, maar de plaatselijke justitie werkte traag. En dan moest dé mokerslag nog komen. Eind april vorig jaar overleed David Catry (39) aan een astma-aanval in de gevangenis. De kroongetuige om Tanguy vrij te pleiten, was plots dood. En de handgeschreven brief met de bekentenissen? Die verwierp het plaatselijke Hooggerechtshof naar de prullenmand.

Straf bevestigd

“Zijn levenslange celstraf is onlangs bevestigd. Hoger beroep is in principe niet meer mogelijk”, zuchten Linda Opsomer en Yves Rasquin, de moeder en stiefvader van Taller, die alle media aanschreven in de hoop dat het de zaak van Tanguy zou veranderen. “Hij is het slachtoffer van een schijnproces, anders kan je dat niet noemen. Het gerecht aanziet hem als het uithangbord voor hun regime: een blanke die drugs smokkelt, krijgt hier levenslang. Maar Tanguy heeft helemaal niks met die zaak te maken. In België word je veroordeeld als je schuld is bewezen, in Cambodja gebeurt dat al wanneer je je onschuld onvoldoende kan bewijzen. De rechters oordeelden nu dat er te weinig nieuwe elementen zijn om die onschuld aan te tonen. Maar hoe kan je dat doen, bewijzen dat je iets niét organiseerde? Het is werkelijk onbegrijpelijk.”

Met de nieuwe uitspraak zijn de opties van de Bruggeling om alsnog de vrijspraak te krijgen, zo goed als uitgeput. “We hebben in het verleden al ministers aangeschreven en zelfs de koning. Maar een officieel uitleveringsverdrag tussen België en Cambodja is er niet”, zeggen zijn ouders. “Ondertussen zit Tanguy al jaren onschuldig vast. Op basis van één leugenachtige verklaring, die nadien bovendien werd ingetrokken. Zelfs de procureur zei tijdens het proces: laat hem vrij. Tevergeefs. Het valt eigenlijk niet te vatten. Tanguy probeert zelf wel optimistisch te blijven. ‘Vroeg of laat moet ik hier vrijkomen en zal het recht zegevieren”, zegt hij ons dan.”

“Al wordt het voor iedereen wel steeds moeilijker om die hoop te blijven houden. We kunnen alleen maar hopen dat er alsnog een akkoord wordt gesloten tussen ons land en Cambodja om gedetineerden uit te leveren. Vooralsnog waren die onderhandelingen zonder succes, maar helemaal gestopt zijn de gesprekken niet. We weten dat Tanguy dan hier niet plots meteen op vrije voeten zal zijn, maar dan spreken we natuurlijk over volledig andere omstandigheden”, besluiten Yves en Linda. (MM)