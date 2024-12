Aftandse auto in mondaine badstad Knokke verraadt drugskoerier, die voorwaardelijke celstraf krijgt

Een 54-jarige man uit Tourcoing had beter een chiquere wagen gebruikt om drugs rond te voeren in het mondaine Knokke. Met zijn aftandse Peugeot 206 sprong Luc D. meteen in het oog van de politie. Dat levert hem nu dertig maanden cel op, weliswaar voorwaardelijk.

Op 5 juli werd de gammele Peugeot 206 van Luc D. staande gehouden in Knokke-Heist. De lokale politie had immers al vaker te maken gehad met drugskoeriers in aftandse wagens met Franse nummerplaten. In de middenconsole van het voertuig trof de politie 36 gram heroïne en bijna 5 gram cocaïne aan.

D. werd in de boeien geslagen en zat sindsdien in voorhechtenis. Naar eigen zeggen kampte hij met financiële problemen. In opdracht van een bende voerde hij drugs rond in heel het land. Hij kreeg hiervoor 50 euro per dag en een brandstofvergoeding. De bende stelde hem de Peugeot ter beschikking. Zijn instructies kreeg hij via Snapchat van een zekere ‘Cocojack’.

De Waal vertoeft al enkele jaren in het Noord-Franse criminele milieu en zeult een stevig strafregister mee. Volgens de procureur voerde hij al een zestal maanden drugs rond. Ze vroeg 30 maanden effectief, maar advocaat Gregory Everaert drong met succes aan op een voorwaardelijke straf. “Hij is van plan om zich in Moeskroen te vestigen en wil zijn drugsprobleem aanpakken”, pleitte hij.

De rechtbank verklaarde 2.300 euro drugsgeld verbeurd. (AFr)