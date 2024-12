Achtervolging leidt tot arrestatie en drugsvondst in Rekkem

In de vroege ochtend van 15 december omstreeks 03.10 uur merkte een interventieploeg van de politiezone Grensleie een verdacht voertuig op in de buurt van de grens tussen Rekkem en Moeskroen. Bij benadering voor een controle sloeg de bestuurder echter op de vlucht.

De politiezone Grensleie zette onmiddellijk een achtervolging in, maar moest de achtervolging omwille van veiligheidsredenen tijdelijk staken, toen het voertuig met Franse kentekenplaten de E17 opreed en in de tegenovergestelde richting reed. “Deze gevaarlijke situatie zorgde voor een serieuze bedreiging voor andere weggebruikers”, klinkt het.

Ongeveer een half uur later, omstreeks 03.45 uur, werd hetzelfde voertuig opnieuw opgemerkt in de omgeving van de Croisé in Rekkem. “De interventieploeg zette de achtervolging opnieuw in, en na een intensieve achtervolging, waarbij schade aan het dienstvoertuig werd veroorzaakt, kon het verdachte voertuig uiteindelijk worden gestopt”, aldus de politie.

Meer dan 30 gram cannabis

Bij een doorzoeking van het voertuig werd 32,91 gram cannabis aangetroffen. De bestuurder werd geboeid en overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor en arrestatie. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en mocht beschikken met het principe van snelrecht.