Aanstaande ouders voor rechter na dealen van speed in Ieper

Een koppel dat binnenkort papa en mama wordt, moest zich voor de rechter van Ieper verantwoorden voor onder meer dealen van speed. De twee zitten momenteel in voorarrest in de gevangenis. “Nu ik papa word, wil ik veranderen. Ik zat al genoeg in de gevangenis.”

Het dossier begon bij een huiszoeking bij D.D.B. in Ieper. Bij die man werden insulinespuiten en speedresten gevonden. De verdachte zei zijn drugs aan te kopen bij N.G. uit Heuvelland. Ook uit het onderzoek van zijn telefoon bleek heel wat drugsgerelateerde communicatie. Het gerecht voerde een huiszoeking bij N.G. in Heuvelland en diens partner F.G. in Heuvelland. Speurders troffen er een precisieweegschaaltje en speed in onder meer de brievenbus. Er werden ook xtc-pillen gevonden.

Bolwassing

De drie betrokkenen in het onderzoek werden voor de rechter gebracht voor drugsfeiten. N.G. en F.G., die binnenkort ouders worden, vragen een straf met voorwaarden. Het deel dat ze in voorarrest zitten, nu bijna een half jaar, zou als effectief kunnen worden opgelegd. De man kreeg een flinke bolwassing van de rechter. Hij had niet meteen de neiging om de beklaagde te geloven dat hij zijn leven wou beteren nu hij papa wordt. Vonnis op 2 mei. (CM)