48-jarige Oostendenaar betrapt met drugs op zak, amper 3 maanden nadat hij gevangenis verliet

De 48-jarige C.D. uit Oostende hangt een jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor het bezit en verkoop van drugs. De man had nota bene nog maar drie maanden eerder de gevangenis verlaten, maar liep sneller dan verwacht opnieuw tegen de lamp.

De jarenlange drugsverslaafde C.D. werd op 20 maart in De Haan betrapt met 101 gram speed op zak. De telefoon van de veertiger werd in beslag genomen en uitgelezen, waarna enkele sms’en het vermoeden van verkoop al bevestigden. Al is volgens C.D. en zijn advocaat daar niets van waar. “Mijn cliënt koopt grote hoeveelheden drugs aan, omdat dat gewoon goedkoper is. Hij heeft een grote schuldenlast.” De drugs die C.D. in maart op zak had, waren bovendien verpakt in kleine verpakkingen. “Zo bewaart het beter”, aldus zijn advocaat.

Jarenlange verslaving

Van een handel is er volgens de Oostendenaar geen sprake, al geeft hij wel toe af en toe drugs verkocht te hebben aan een vriend. Dat de man al jarenlang met een drugsprobleem kampt blijkt ook uit zijn strafdossier. In 2010 kreeg C.D. al eens 40 maanden cel toegewezen voor drugsfeiten, maar daar bleef het niet bij. Heel wat veroordelingen later belandde de veertiger dan toch in de gevangenis. Op 30 december 2022 verliet hij de gevangenis, maar amper drie maanden later mocht hij terugkeren.

C.D. werd na zijn vrijlating betrapt met 101 gram speed op zak. “Ik word bijna 50 jaar”, zei C.D. “Ik wil beteren.” De veertiger wil zijn verslaving aanpakken waardoor de verdediging een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden, voorstelt. Het Openbaar Ministerie drong dan weer aan op een effectieve gevangenisstraf van een jaar.

De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus. (Celina Cazzetta)