Diksmuide verbolgen nadat sluikstorter acht zakken glas dumpt aan glascontainers

Onbekenden hebben afgelopen weekend liefst acht volle zakken met glas gedumpt aan de glascontainers van het station van Diksmuide. Nochtans zaten die absoluut niet vol. “Dit sluikstorten is een ware pest waartegen we hard optreden”, zegt schepen Marc Deprez. “Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete van 500 euro.” De stad wil ook een tweede antisluikstorterscamera aan te kopen.

Wie afgelopen weekend passeerden aan parking 1 van het station van Diksmuide aan de kant van de Esenweg kon er niet naast kijken. Aan de rand staan drie glascontainers opgesteld en de drie containers zitten allesbehalve vol. Toch dumpten onbekenden er zomaar acht volle zakken glas naast de container, allen in winkelzakken. Schepen van milieu en afvalbeleid Marc Deprez (Idee Diksmuide) werd op de hoogte gebracht en reageert bijzonder misnoegd.

Dweilen met kraan open

“Ik vind zoiets ongelofelijk”, reageert Deprez. “Dit is puur sluikstorten en dit is een ware pest, niet alleen in Diksmuide. Het is helaas dweilen met de kraan open want dit blijft maar voorkomen. Maar Diksmuide is groot en mensen zien misschien meer mogelijkheden om te sluikstorten. Nochtans doen we er met de stad alles aan om het probleem duidelijk te maken bij de mensen. In eerste instantie door te sensibiliseren. Er zijn ook talloze vrijwilligers en Mooimakers die Diksmuide helpen net houden. Maar we blijven zien dat enkelingen, want het is zeker geen groot aantal, bijzonder hardleers zijn. Daarom treden wij zelf hard op tegen hen.”

GAS-boete en tweede sluikstorterscamera

Diksmuide keurde eerder dit jaar immers een nieuw GAS-reglement goed. En die oogt veel harder. “Wie betrapt wordt mag zich verwachten aan een GAS-boete van 500 euro”, vervolgt Deprez. “Bovendien kunnen we de sluikstorter nu ook laten opdraaien voor de opruimkosten. We hebben ook nog ons gecamoufleerde sluikstorterscamera die nog steeds ingezet wordt en regelmatig wordt verzet. Die leverde al mooie resultaten op en kon al zeker twee sluikstorten betrappen. Zij kregen een proces-verbaal. Maar die camera heeft ook een afschrikreactie. Het is zelfs zo dat wij er zo tevreden over zijn dat we een tweede camera willen aanschaffen. We zetten de strijd tegen hardleerse sluikstorters verder.”

Lediging tussen kerst en nieuw

Wat het sluikstorten extra wraakroepend maakt, is dat de glascontainers niet eens vol zaten. “Ze worden dan ook wekelijks geledigd”, zegt Daphné Gouwy van afvalintercommunale IVVO. “Dat doen wij niet zelf maar een externe ophaler. Ook tussen kerst en nieuw, traditioneel een periode waarin extra veel glas naar de container wordt gebracht, wordt de container geledigd. En als die toch voortijdig vol zou raken, kunnen mensen ons dit altijd melden zodat we kunnen kijken voor een oplossing.” (JH)