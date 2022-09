Zelfstandig bouwondernemer looft beloning uit van 2.000 euro die hem naar gestolen werkmateriaal leidt: “Kost me minder dan materiaal nieuw aankopen”

Bert Gryspeert (39) van de gelijknamige bouwonderneming uit Koekelare looft een beloning uit van maar liefst 2.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de inbrekers die voor ruim 12.000 euro werkmateriaal uit zijn bestelwagen hebben gestolen. “Dat is het mij meer dan waard”, klinkt het boos.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen inbrekers toe in de bestelwagen van een van de werknemers van Bert Gryspeert. De wagen stond geparkeerd in de Zandvoordedorpstraat in de Oostendse wijk Zandvoorde. “Normaal staat de bestelwagen altijd binnen”, vertelt Bert. “Een van mijn werknemers woont daar en neemt de wagen altijd mee naar huis. Door een verhuis bleef de bestelwagen voor een keer buiten staan, naast de woning waar mijn werknemer woont.”

Dieven moeten de bestelwagen in de gaten gekregen hebben, want tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen ze toe. “Ze sloegen het raam achteraan in en haalden de bestelwagen helemaal leeg”, vervolgt Bert. “Soms hoor je al eens dat er hier en daar eens een machine gestolen wordt, maar in dit geval hebben ze hun tijd genomen. Het zullen geen toevallige passanten of gelegenheidsinbrekers geweest zijn, want daarvoor is de buit te groot. Je kan alle werkmateriaal dat gestolen werd, onmogelijk dragen. Er zal een auto aan te pas gekomen zijn. Wat ik niet begrijp is dat er niemand iets gehoord heeft. Er staan minstens veertig huizen rond het huis waar de bestelwagen stond en er is een gemeenteschool vlakbij. Bovendien braken ze geen slot geluidloos open, maar sloegen ze echt wel een raam in. Dat maakt toch lawaai?”

Serienummers

Het gaat over boormachines en ander werkmateriaal. “Het gaat om werkmateriaal van een merk dat verbonden is aan een serienummer. Nergens zullen ze met die machines terecht kunnen om die te herstellen als dat nodig zou zijn, want dan worden ze verraden door het serienummer. Het serienummer eruit vijlen heeft geen nut, want de machines zullen altijd aan mijn firma gelinkt kunnen worden”, aldus Bert.

Bert contacteerde meteen na de vaststelling de politie en die stuurde een ploeg ter plaatse. Bert looft een beloning uit van maar liefst 2.000 euro voor de gouden tip die leidt naar het terugvinden van het materiaal. “Dat kost me nog altijd minder dan alle materiaal opnieuw te moeten aankopen”, zegt hij. “Al vrees ik er een beetje voor, hoor. Mensen die zo’n zaken stelen, verkopen die meestal. Voor hetzelfde geld is mijn materiaal al in het buitenland. Maar je weet uiteraard nooit.”

De politie bevestigt ondertussen dat er klacht werd ingediend tegen onbekenden voor de diefstal van het werkmateriaal en dat het onderzoek loopt. Wie tips heeft kan Bert bereiken op het nummer 0496 72 84 64.