Wie heeft het ‘Meisje met de parel gezien’? Dieven gaan aan de haal met kunstwerk in Maldegem

De voorbije zomer nam Annie Maes deel aan het kunstproject ‘Kunstroute op de groei’ van Kunstacademie Maldegem. Annies kunstwerk, een afbeelding van het ‘Meisje met de parel’ van Vermeer geschilderd op een verroest olievat, stond opgesteld langs de Heirweg, ter hoogte van de Pispot en de Butswervestraat.

“Het kunstwerk moet verdwenen zijn op 19 of 20 september”, vertelt Annie, die de dieven oproept om het kunstwerk terug te plaatsen. “Wie iets gezien heeft of weet waar het kunstwerk zich bevindt, kan steeds contact opnemen via annie_maes@hotmail.com, op het nummer 0498 10 96 36 of een seintje geven aan de KUMA”, klinkt het. (MIWI)