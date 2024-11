“Wees extra alert”: politiezone Mira waarschuwt voor inbraakgolf in regio

“De meeste inbraken gebeuren in de vooravond, wanneer het gaat schemeren.” Via sociale media waarschuwt politiezone Mira voor een inbraakgolf in de regio. “Wees extra alert”, klinkt het.

De afgelopen weken vonden er meerdere inbraken plaats in de regio politiezone Mira die de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem omvat. De inbrekers zijn vooral actief op vrijdag- en zaterdagavond en slaan vaak toe tussen 17 en 22 uur. “Er is duidelijk een verschuiving merkbaar”, stelt woordvoerder en eerste commandant Michael Vanden Heede van politiezone Mira. “Er is minder ongewenste activiteit ’s nachts, maar wel in de vooravond nu de dagen sneller donker worden. De afgelopen weken vonden er meerdere inbraken plaats in onze regio.”

Beter een goede buur

Zie je verdachte personen of voertuigen? “Meld dit onmiddellijk via 101”, dringt de politie aan. “Dankzij meldingen van burgers kunnen onze ploegen gericht patrouilleren en snel ingrijpen.” Ze vragen iedereen om vooral vanavond en morgenavond (vrijdagavond en zaterdagavond, red.) extra waakzaam te zijn! “Deel dit bericht en help ons om onze buurt veiliger te maken. Samen staan we sterker”, verzekeren ze. Het bericht eindigt met de hashtags #Inbraakpreventie #BlijfAlert #Veiligheid #Politie #101.

(Lees verder onder de Facebookpost)

“Beter een goede buur dan een verre vriend”, vervolgt de commandant. “Aarzel niet om te bellen. Inbrekers rijden de straten af wanneer de avond valt. Het valt goed te onderscheiden in welke woningen er zich mensen bevinden op basis van gordijnen of rolluiken die gesloten of dicht zijn, licht dat al dan niet brandt, … De ongewenste gasten maken gebruik van de drukte die er heerst op de weg rond 17 uur en wat later op de avond, om niet als enkeling op te vallen. ’s Nachts is er niemand op de baan en kunnen ze gemakkelijker in het oog springen.”

Aanwezigheid simuleren

Een alarmsysteem of buitencamera’s installeren, is een gekende optie. Al zijn er nog andere maatregelen ook. Zo is het bewezen dat je aanwezigheid simuleren, kan helpen. De illusie opwekken dat je thuis bent, kan door de verlichting op verschillende tijdstippen te laten oplichten of zonwering of rolluiken op een bepaald uur te laten zakken. Gebruik maken van sensoren die beweging detecteren en de verlichting laten aanspringen, kan ook soelaas bieden. Als je langere tijd van huis bent, kan je bijvoorbeeld aan een buur vragen of hij zijn auto geregeld op je oprit wil parkeren.

Brutaal

De politie stelt ook vast dat de inbraken de dag van vandaag er vrij brutaal aan toe gaan. “We merken dat de inbrekers minder schroom hebben om hun buit binnen te halen. Het gaat hier over rondtrekkende dadergroepen die zich de toegang tot de woning verschaffen via een koevoethamer of door middel van glas in te slaan, alle dure anti-inbraaksloten ten spijt”, vervolgt commissaris Vanden Heede. “We houden extra controles in de donkere maanden in combinatie met een aantal andere acties. Over de concrete invulling hiervan kan ik niet veel prijsgeven, gezien het belang van discretie om de pakkansen te verhogen.”

Doordat er ook heel wat bestelwagens pakjes leveren her en der, kijkt de gemiddelde burger niet meer raar op als er één in de straat komt gereden. “Terwijl vroeger de meeste inbraken via de achterdeur gebeurden, zien we dat tegenwoordig de voordeur niet meer geschuwd wordt. Een andere manier om zich toegang te verschaffen, is via de eerste verdieping. Een ladder die men kan vinden in een niet-gesloten tuinhuis, is snel tegen het huis gezet. Naar boven kruipen via een regenpijp, wordt ook gedaan.”

Kantelramen

Woordvoerder Vanden Heede geeft nog mee dat dieven via een open kantelraam gemakkelijk binnengeraken. “Sluit alle ramen bij het verlaten van de woning en voorzie preventief schuifslotjes als extra beveiliging aan de binnenkant van het raamkader”, adviseert hij.