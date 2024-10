Vrouw riskeert celstraf voor nieuwe diefstal in Colruyt

Een 46-jarige vrouw uit Izegem riskeert negen maanden cel en 400 euro boete voor een winkeldiefstal in de Colruyt. De vrouw werd in het verleden vaak veroordeeld voor diefstallen, maar schreeuwt nu haar onschuld uit. “Ik ben echt niet meer de persoon die ik toen was.”

Op 17 maart vorig jaar zou de vrouw zonder betalen de kassa hebben proberen te passeren met een tas met daarin 45,50 euro aan boodschappen. Volgens het Openbaar Ministerie bood ze aan de kassierster enkel haar winkelkar aan om te betalen. “De beklaagde werd al meermaals veroordeeld voor diefstal en oplichting, een strenge straf is noodzakelijk”, sprak de procureur.

De vrouw gaat echter voor de vrijspraak. “Tot een paar jaar geleden had ik een grote alcoholverslaving en daarom heb ik inderdaad die eerdere feiten gepleegd, ook in de Colruyt van Izegem. De winkeldetective kende me daar nog en zei dat ik de kassa al gepasseerd was met mijn tas. Maar ik wou mijn aankopen op twee aparte rekeningen doen en had zelfs mijn tas getoond aan de kassierster, dat kan je zien op de camerabeelden.”

“Ik leg al drie jaar een goed traject af, ik heb vast werk en heb mij volledig herpakt. Ik ben niet meer de vrouw van toen. Ik wil echt niet meer terug naar de gevangenis”, besloot de vrouw in tranen.

Vonnis op 25 november.