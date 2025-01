Vrouw (58) berooft vriendin van 4.350 euro: “Niet alleen geld maar ook vriendin kwijt”

“Ze is niet alleen veel geld, maar ook haar beste vriendin én haar vertrouwen kwijt. De feiten zijn schandalig.” Een 58-jarige vrouw uit Nieuwpoort riskeert 12 maanden cel omdat ze haar ‘beste vriendin’ en buurvrouw stelselmatig geld aftroggelde, terwijl ze voor haar boodschappen deed. In totaal is het slachtoffer 4.350 euro kwijt.

Het 75-jarige slachtoffer uit Nieuwpoort is doorheen de jaren hulpbehoevend geworden en kon zich de laatste jaren nog maar moeilijk verplaatsen. “Ze leerde jaren geleden een vriendin kennen op café die doorheen de jaren niet alleen haar beste vriendin, maar ook haar buurvrouw werd, want de dame kwam in haar straat wonen”, sprak de advocaat van slachtoffer M. “Toen ze hulpbehoevend werd, stelde C.V. dan ook voor om voor haar boodschappen te doen en geld af te halen. Ze vertrouwde haar volledig want ze kenden elkaar al zo lang. Maar dat vertrouwen werd schaamteloos misbruikt.”

Vriendin kwijt

Concreet verkreeg C.V. de bankkaart van haar slachtoffer mee en haalde ze telkens ze geld moest afhalen voor M., ook een deel voor haarzelf af. Vaak ging ze daarbij eerst naar de bank van haar slachtoffer, om dan enkele minuten later in haar eigen bank ook geld af te halen. Bijna steeds werd ze gefilmd. Het ging ook om grote bedragen: tussen de 250 en 500 euro. “Ze dacht misschien dat het een commissie was”, klonk het cynisch.

“Toen haar eigen bankmedewerker haar opbelde dat er verdacht veel geld werd afgehaald kreeg ze een vermoeden. De dag nadien werd dit bevestigd. M. is niet alleen in totaal 4.350 euro armer maar is ook haar vriendin én haar vertrouwen kwijt.” Er werd een schadevergoeding van 6.250 euro gevraagd maar C.V. liet verstek gaan. Ze riskeert 12 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete. Vonnis op 14 februari. (JH)