Vijftien maanden effectieve celstraf voor Algerijnse ex-profvoetballer en kompaan voor reeks winkeldiefstallen in Roeselaarse regio

Een 55-jarige Fransman en een 45-jarige Algerijnse ex-profvoetballer zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 1.600 euro voor een reeks van 16 winkeldiefstallen in Roeselare en Izegem. Ze verbleven zes maanden na hun arrestatie in Roeselare in de cel. Ze gingen onder meer met ruim 6.000 euro aan parfums bij Ici Paris XL aan de haal.

Het duo opereerde volgens de openbare aanklager vanuit Frankrijk en Duitsland en had het onder meer op filialen van parfumerie Ici Paris XL gemunt. Op 9 en 12 februari kreeg ook kledingzaak Verso op de Markt in Izegem tot twee keer toe ongewenst bezoek van Toumi B. (55) en Kada G. (45). “Drie dagen na de eerste keer plunderden ze de wand van Tommy Hilfiger aan de ingang”, aldus uitbater Lieven Verbrigghe.

“Eén van hen stopte alles in een grote zak en liep er op de rug mee weg, de tweede versperde wat de deur. Zo’n grote diefstal maakten we nog nooit mee. De dagen nadien hielden we strikt de bewakingsvideobeelden in het oog maar 14 dagen later kregen we een verlossend telefoontje van de politie dat de dieven waren opgepakt.” Dat gebeurde na nog enkele diefstallen bij JBC, Lidl en H&M in Roeselare op 22 februari. Er volgde een achtervolging en zelfs aanrijding met een combi van de politie. In hun Citroën C4 vond de politie dieventassen en –jassen en toestellen om de beveiliging onklaar te maken.

Opmerkelijk: beide dieven kwamen nog nooit eerder met het gerecht in aanraking. “Hij speelde in Algerije 13 jaar als profvoetballer maar kwam na familiale twisten met zijn gezin naar Europa”, aldus de advocate van Kada G. “Maar hij bleef in de illegaliteit hangen en liet zich door Toumi B. meeslepen.” (LSi)