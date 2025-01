Verschillende inbraken in Oostkamp op oudejaarsdag

Tijdens de overgang van 2024 naar 2025 heeft de politiezone Het Houtsche melding gemaakt van verschillende incidenten. In dit artikel een overzicht van de vastgestelde feiten in Oostkamp, waar onbekenden inbraken pleegden in woningen.

Op oudejaarsdag werd in de Sint-Jozefsdreef in Oostkamp een woninginbraak vastgesteld. Onbekende dader(s) drongen de woning binnen, doorzochten het pand en namen onder meer geld mee. Na de feiten verlieten ze de plaats met de buit, richting onbekend. De bewoners stelden de inbraak vast bij thuiskomst en verwittigden de politie.

In de Tulpenstraat vond een soortgelijke inbraak plaats. Onbekenden betraden de woning en gingen aan de haal met onder andere juwelen. Ook in dit geval doorzochten de dader(s) de woning zorgvuldig voordat ze met hun buit vertrokken in onbekende richting.

Onderzoek en preventie

De politiezone Het Houtsche roept inwoners op om waakzaam te zijn en verdachte situaties onmiddellijk te melden. “Het eindejaar is traditioneel een periode waarin inbrekers actief zijn, vooral wanneer bewoners afwezig zijn,” aldus een woordvoerder.

Preventietips:

Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook bij korte afwezigheid.

Maak gebruik van tijdschakelaars voor verlichting, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.

Vraag buren om een oogje in het zeil te houden tijdens uw afwezigheid.

De politiezone benadrukt dat elk detail kan helpen in het onderzoek naar deze inbraken. Getuigen of mensen die verdachte activiteiten hebben opgemerkt, worden gevraagd contact op te nemen via het lokale politienummer.