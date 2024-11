Verdachten van diefstallen en inbraken in horecazaken op heterdaad betrapt en opgepakt

Op maandagavond 25 november kon de politiezone VLAS, dankzij de vlugge alarmering door alerte getuige, een inbrekerstrio oppakken die even ervoor had geprobeerd om in te breken in een horecazaak in het centrum van Kortrijk.

Die avond, omstreeks 21.40 uur, kreeg de dispatching van PZ Vlas de melding van een getuige die zag hoe 3 verdachten probeerden in te breken in een horecazaak aan de Havermark.

De politieteams waren snel ter plaatse en konden vrijwel meteen 3 verdachten tegenhouden op de Havermarkt. Eén verdachte probeerde nog weg te vluchten via het Schouwburgplein, maar na enkele tientallen meters hadden de politieteams ook hem bij de kraag.

Zij werden allen overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en verder onderzoek.

Het gaat om 3 meerderjarige mannen die al goed gekend zijn bij politie en justitie. Zij werden gisteren, woensdag 27 november voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste om hen verder aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis. Op woensdag konden de speurders nog een vierde meerderjarige verdachte in beeld brengen en arresteren. Hij werd deze morgen voor de onderzoeksrechter geleid en werd vrijgelaten.

Tijdens het verder onderzoek dat momenteel loopt, wordt onderzocht of de verdachten ook betrokken zijn bij andere recente inbraken en diefstallen in horecazaken in Kortrijk.